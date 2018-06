Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem Wahlsieg von Emmanuel Macron bei der französischen Präsidentschaftswahl die Hoffnung auf eine enge Zusammenarbeit geäußert. "Wir stehen heute, Deutschland und Frankreich, vor gemeinsamen Herausforderungen", sagte Merkel am Montag in Berlin. Es gehe darum, "unsere Länder und die Europäische Union in eine sichere und erfolgreiche Zukunft zu führen".

