Mönchengladbach (AFP) Grausiger Leichenfund in Mönchengladbach: Ein Spaziergänger hat in einem Baum die Leiche eines Manns entdeckt, die sich dort unbemerkt bereits seit mehreren Wochen befand. Laut Obduktion könnte der Mann erfroren oder an einer Vergiftung gestorben sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden fanden sich nicht. Auch schlossen die Ermittler aus, dass der Mann verhungert sein könnte.

