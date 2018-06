Saint-Étienne (SID) - Christophe Galtier beendet mit Saisonende seine Trainertätigkeit beim französischen Fußball-Erstligisten AS Saint-Etienne. Dies gab der zehnmalige Meister am Dienstag bekannt. Der 50-Jährige betreut Etienne seit siebeneinhalb Jahren als Chefcoach und ist damit der dienstälteste Trainer in der Ligue 1.

"Heute ist kein guter Tag für den Verein" sagte Klubchef Bernard Caiazzo der französischen Nachrichtenagentur AFP. Über die Zukunftspläne des früheren Profis Galtier, der im Dezember 2009 seinen damaligen Chef Alain Perrin beerbt und erstmals auf den Posten des Cheftrainers gerückt war, ist nichts bekannt. Aktuell liegt Saint-Etienne in der französischen Meisterschaft zwei Spieltage vor dem Saisonende auf dem siebten Platz.