Turin (SID) - Trainer Sinisa Mihajlovic vom Serie-A-Klub FC Turin ist vom Sportgericht des italienischen Fußballverbandes FIGC am Dienstag für zwei Tage gesperrt worden. Der 48-Jährige hatte am vergangenen Samstag während des Derbys bei Juventus Turin (1:1) beim Schiedsrichter heftig gegen die Gelb-Rote Karte des früheren Hoffenheimers Afriyie Acquah protestiert und den Unparteiischen nach Ansicht der Richter dabei beleidigt. Mihajlovic muss zudem eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro zahlen.