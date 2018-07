Berlin (AFP) Die Lufthansa will in diesem Jahr insgesamt 3000 neue Mitarbeiter einstellen. Der Konzern sucht für seine Fluggesellschaften allein rund 2200 Flugbegleiter, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dazu liefen seit dem vergangenen Jahr neben den herkömmlichen Bewerbungsprozessen elf Flugbegleiter-Castings in verschiedenen Städten, darunter in Heidelberg, Berlin, Salzburg und Innsbruck.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.