Berlin (AFP) In Berlin haben Beamte von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch die Räume des Mautbetreibers Toll Collect durchsucht. Das sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin und bestätigte damit einen Bericht von "Spiegel Online". Die Behörde wollte sich im Laufe des Tages zu Details der Ermittlungen äußern. Toll Collect erhebt auf Autobahnen und ausgewählten Bundesstraßen die Lkw-Maut.

