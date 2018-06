Köln (SID) - Die deutschen Eishockey-Fans können die Entscheidungen in der Profiliga NHL mit den Nationalspielern Leon Draisaitl und Tom Kühnhackl live im Fernsehen verfolgen. Der Münchner Pay-TV-Sender Sport1 US zeigt in der Nacht zum Donnerstag die beiden letzten Viertelfinalspiele der Play-offs live.

Ab 01.30 Uhr tritt Stürmer Kühnhackl mit Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins bei den Washington Capitals um Torhüter Philipp Grubauer an. Der Sieger des siebten Spiels der best-of-seven-Serie trifft im Osten auf die Ottawa Senators. Draisaitl und die Edmonton Oilers sind ab 04.00 Uhr bei den Anaheim Ducks mit Verteidiger Korbinian Holzer gefordert. Die Übertragung beginnt um 04.15 Uhr. Im Westen stehen die Nashville Predators schon als Halbfinalist fest.