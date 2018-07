Herzogenaurach (SID) - Der deutsche Sportartikel-Hersteller und FIFA-Partner adidas hat nach der Absetzung der Chef-Ethiker beim Fußball-Weltverband die Fortsetzung des Reformprozesses angemahnt. "Unser Standpunkt ist ganz klar: Wir erwarten, dass alle unsere Partner Regeln und Vorschriften beachten und höchste Standards hinsichtlich ethisches Verhalten und Compliance einhalten ? so wie auch wir als Unternehmen es tun", teilte das Unternehmen der FAZ mit.

Die negative "Reputation der FIFA" sei weder gut "für den Fußball, noch für die FIFA oder für ihre Partner". Die beiden Vorsitzenden der Ethikkommission, Cornel Borbely und Hans-Joachim Eckert (München), waren am Dienstagabend vom FIFA-Council nicht zur Wiederwahl in ihre Ämter beim FIFA-Kongress am Donnerstag vorgeschlagen worden.