Rijeka (SID) - Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist bei der Fußball-Europameisterschaft in Kroatien mit einem Rekord ins Viertelfinale gestürmt. Die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück deklassierte Irland im abschließenden Gruppenspiel mit 7:0 (3:0) und beendete die Vorrunde makellos mit neun Punkten und 15:1 Toren. Mehr Treffer gelangen keinem Team in einer U17-Vorrunde.

"Wir dürfen uns heute Nachmittag über diese hervorragende Gruppenphase freuen, werden danach aber ganz schnell wieder den Fokus auf unser nächstes Ziel legen: Wir wollen das Viertelfinale gewinnen und somit die WM-Qualifikation perfekt machen", sagte Wück im Anschluss. In Kroatien geht es um fünf Tickets für die U17-WM im Oktober in Indien.

Jann-Fiete Arp vom Hamburger SV glänzte mit einem Dreierpack (15./45./49.). Zudem trafen Elias Abouchabaka (8./RB Leipzig), Lee O'Connor (21., Eigentor), Noah Awuku (73./Holstein Kiel) und Eric Hottmann (76./VfB Stuttgart). Mit dem 7:0 stellten die Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auch den höchsten U17-EM-Sieg ein.

"Mit diesem Selbstvertrauen und unserem großen Teamgeist gehen wir in das Viertelfinale. Wir wissen, dass uns dort eine andere Qualität erwartet, aber wir glauben fest an unsere Stärken und wollen auch das nächste Spiel gewinnen", sagte Arp.

Als Gewinner der Gruppe C trifft Deutschland am Samstag auf die Niederlande, den Zweiten der Gruppe D. Anstoß der Begegung in Zapresic ist um 17.45 Uhr (Eurosport).