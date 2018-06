Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann im Saisonendspurt wieder auf den Belgier Thorgan Hazard zurückgreifen. Der Offensivspieler kehrte am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück, nachdem er fast vier Wochen wegen Knieproblemen aussetzen musste.

"Es ist sehr erfreulich, dass die Verletzten nach und nach zurückkommen. Auch Raffael, Fabian Johnson und Christoph Kramer sind auf einem sehr guten Weg", sagte Co-Trainer Dirk Bremser.

Raffael hatte erst am Mittwoch das Training mit der Mannschaft wieder aufgenommen. Auf zwei weitere Akteure musste Cheftrainer Dieter Hecking aber verzichten: Top-Scorer Lars Stindl trainierte nach überstandener Magen-Darm-Grippe individuell. Sein Einsatz beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) soll aber nicht gefährdet sein. Innenverteidiger Andreas Christensen setzte wegen Beschwerden im Rücken- und Gesäßbereich am Mittwoch ganz aus.