Ebrach (dpa) - In einem Jugendgefängnis in Bayern haben Häftlinge Feuer gelegt und einen stundenlangen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, weigerten sich die 18 Jugendlichen am Abend, in ihre Zellen zu gehen. Sie setzten ein Stück Stoff in Brand, woraufhin sich im Zellentrakt dichter Rauch ausbreitete. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst fuhren mit einem Großaufgebot nach Ebrach. Polizisten konnten die Jugendlichen nach vier Stunden schließlich zum Aufgeben überreden. Verletzt wurde niemand.

