Colombo (AFP) Ein Wespenschwarm hat in Sri Lanka eine Gruppe buddhistischer Pilger attackiert und dutzende von ihnen gestochen. 50 Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Insekten waren am Tempel von Mundal, 110 Kilometer nördlich der Hauptstadt Colombo, aufgetaucht, als die Gläubigen Buddhas Geburtstag feierten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.