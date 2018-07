Washington (AFP) Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist am Mittwoch in Washington mit US-Außenminister Rex Tillerson zusammengetroffen. Bei ihrem Gespräch soll es um die Konflikte in Syrien und der Ukraine gehen, die das Verhältnis beider Länder seit Jahren stark belasten. Wie das Weiße Haus erst wenige Stunden vor dem Treffen bekanntgab, wird der russische Chefdiplomat anschließend auch von US-Präsident Donald Trump im Oval Office empfangen.

