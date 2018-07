Bonn (AFP) Drei Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zuversichtlich über die Chancen seiner Partei geäußert. "Ich glaube, dass wir am Sonntag ein ganz gutes Ergebnis bekommen werden", sagte Schulz am Donnerstag bei einem Wahlkampftermin in Bonn. In den vergangenen Wochen sei ein "starker Ruck" durch die nordrhein-westfälische SPD gegangen, die Partei sei "kämpferisch".

