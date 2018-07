Peking (dpa) - Deutschland und China wollen bei Entwicklungsprojekten in Afrika künftig an einem Strang ziehen. Beide Staaten werden "gemeinsam Verantwortung" übernehmen, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller anlässlich der Gründung eines deutsch-chinesischen Zentrums für nachhaltige Entwicklung in Peking. Neben Projekten in Afrika wollen beide Länder mit dem neuen Nachhaltigkeitszentrum auch den Austausch bei Themen wie Klimaschutz und Emissionsminderungen vorantreiben.

