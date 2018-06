Ottawa (dpa) - In den Überschwemmungsgebieten in Kanada schwindet die Hoffnung auf bald sinkende Wasserstände. Für das Wochenende wurden neue Regenfälle vorhergesagt. Am heftigsten werde die Region Mauricie in der stark überschwemmten Provinz Quebec betroffen sein. So zitiert die Nachrichtenagentur Canadian Press Umweltminister David Heurtel. Allein in Quebec wurden den Provinzbehörden zufolge mehr als 3880 Häuser überflutet. Auch im Westen des Landes erwarteten die Behörden weiteren Regen.

