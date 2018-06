Berlin (AFP) Der Abfall in Deutschland soll künftig stärker wiederverwertet werden und nicht in der Müllverbrennungsanlage landen. Mit dem am Freitag vom Bundesrat beschlossenen Gesetz sollen Verpackungsabfälle zudem stärker vermieden werden. Künftig gelten demnach für die dualen Systeme von Industrie und Handel höhere Recyclingquoten.

