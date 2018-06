Berlin (AFP) Das Auswärtige Amt hat die Verhaftung einer deutschen Journalistin in der Türkei bestätigt. Die Frau sei am 30. April in Polizeigewahrsam und am vergangenen Samstag in Untersuchungshaft genommen worden, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Freitag in Berlin. Über beides sei die Bundesregierung entgegen den Gepflogenheiten nicht von den türkischen Behörden informiert worden. "Das ist bedauerlich."

