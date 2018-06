Berlin (AFP) Im Prozess wegen versuchten Mordes an einem Obdachlosen in Berlin haben die Angeklagten den Vorwurf bestritten. Sie ließen am Freitag vor dem Berliner Landgericht über ihre Verteidiger erklären, zu keiner Zeit billigend in Kauf genommen zu haben, dass jemand stirbt, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

