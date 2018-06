München (AFP) Im Zuge der Durchsuchungen an Bundeswehrstandorten auf Wehrmachtsdevotionalien ist einem Medienbericht zufolge auch ein Foto von dem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) entfernt worden. An der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg sei ein Foto abgehängt worden, das Schmidt in Wehrmachtsuniform zeige, berichtete der "Focus" am Freitag vorab aus seiner neuen Ausgabe unter Berufung auf Bundeswehrkreise.

