Düsseldorf (SID) - Die Düsseldorfer EG setzt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter auf Routinier Eduard Lewandowski (36). Der Stürmer hat seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr bis 2018 verlängert. Lewandowski spielt seit 2015 für den achtmaligen deutschen Meister und hat in dieser Zeit in 105 DEL-Einsätzen 26 Tore und 27 Vorlagen verbucht.

"Mit seiner Erfahrung und seiner Übersicht kann er ein wichtiger Baustein im DEG-Team 2017/18 sein", sagte der neue Trainer Mike Pellegrims.