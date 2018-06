Nürnberg (SID) - Michael Köllner bleibt wie erwartet über das Saisonende hinaus Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der 47-Jährige unterschrieb am Freitag einen neuen Vertrag beim Club, zur Dauer machten die Franken keine Angaben. "Michael hat die Mannschaft in einer schwierigen Situation stabilisiert und schon in seinen ersten Wochen eine klare Handschrift erkennen lassen", sagte Sportvorstand Andreas Bornemann.

Der gebürtige Oberpfälzer hatte die Nürnberger Profis Anfang März als Nachfolger von Alois Schwartz übernommen. Zuvor trainierte Köllner die U21 des Club in der Regionalliga Bayern und war Leiter des Nachwuchszentrums. "Es hat mir von Anfang an Spaß gemacht", sagte Köllner: "Es ging in den rund zwei Monaten allerdings auch darum, zu sehen, ob man hier gemeinsam etwas entwickeln und bewegen kann. Dieses Gefühl haben alle Beteiligten."

Köllner habe für "frischen Wind" gesorgt, ergänzte Bornemann. Köllners frühere Posten werden ab Sommer anderweitig besetzt, wenngleich der Chefcoach sich auch im Nachwuchs weiter einbringen soll. "Wir wollen ganz bewusst ein enges Miteinander zwischen Profi- und Nachwuchsbereich", sagte Bornemann: "Wir sind davon überzeugt, dass wir den richtigen Mann für die kommenden Herausforderungen gefunden haben."

Die Bilanz Köllners lässt allerdings noch Luft nach oben. Er kommt bislang in neun Spielen auf einen Punkteschnitt von 1,44. Vier Siegen stehen ein Remis und vier Niederlagen gegenüber. Mit dem jüngsten Auswärtssieg beim SV Sandhausen (1:0) vertrieb die Elf von Köllner jedoch die letzten Zweifel am Klassenverbleib und rangiert mit 42 Zählern derzeit auf dem siebten Tabellenplatz.