Stuttgart (SID) - Hannes Wolf, Coach des Fußball-Zweitligisten VfB Stuttgart, sieht sich nicht als Trainerkandidat bei Borussia Dortmund. "Es gibt keine Geschichte mit Dortmund. Einer hat's geschrieben, alle anderen haben es abgeschrieben", sagte der 36-Jährige zwei Tage vor dem möglicherweise entscheidenden Spiel um den Bundesliga-Aufstieg bei Hannover 96 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Wolf widersprach damit Gerüchten, wonach er als Nachfolger infrage komme, sollten sich der BVB und Thomas Tuchel nach der Saison trennen. Mit den Schwaben ist Wolf einen Sieg von der Rückkehr in die Bundesliga entfernt. Erst im vergangenen September war er aus Dortmund nach Stuttgart gekommen. Beim BVB hatte der 36-Jährige erfolgreich im Nachwuchs gearbeitet.

"Ich bin total zufrieden hier", sagte Wolf über seine bislang sehr erfolgreiche Zeit beim VfB: "Ich kann mir vorstellen, ganz lange hier zu bleiben. Aber ob es in der Realität so aussieht, wird man sehen."

Für das Spiel in Hannover gibt es zwei personelle Fragezeichen. Über den Einsatz von Alexandru Maxim (muskuläre Probleme am Oberschenkel) und Anto Grgic (Schlag aufs Sprunggelenk) wird am Samstag nach dem Abschlusstraining entschieden. 5000 bis 8000 VfB-Fans werden die Mannschaft nach Niedersachsen begleiten. "Ich würde sehr gerne am Sonntag gewinnen", sagte Wolf: "Wir wollen nicht darüber nachdenken, dass wir noch eine zweite Chance haben."