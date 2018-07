Erpfendorf (dpa) - Ein Banküberfall mit Geiselnahme ist in Österreich unblutig beendet worden. Der Täter habe durch die Verhandlungen mit der Polizei zur Aufgabe überredet werden können, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann hatte am Vormittag beim Überfall auf eine Bank in Erpfendorf in Tirol eine Geisel genommen. Dieser gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es weiter. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Das Areal rund um die Bank war großräumig abgesperrt worden. Mehrere Gebäude wurden evakuiert.

