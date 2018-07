Köln (SID) - Der Nachrichtensender n-tv wird das traditionsreiche 24-Stunden-Rennen von Le Mans am 17./18. Juni mit umfangreicher Berichterstattung begleiten. Dies teilte der Kölner Sender am Freitag mit. Unter anderem sind mehrere Live-Schaltungen zum Automobil-Klassiker geplant, die erste davon am Samstag, 17. Juni, ab 14.30 Uhr.