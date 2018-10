Tabka (AFP) Syrische Rebellen wollen im Frühsommer die entscheidende Offensive zur Rückeroberung der nordsyrischen Stadt Raka von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) starten. "Der Angriff auf Raka wird zu Beginn des Sommers stattfinden", sagte eine Kommandeurin der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Rodschda Felat, am Freitag in Tabka. Wahrscheinlich werde die Offensive im Juni beginnen. Der genaue Starttermin hänge aber von "militärischen und taktischen Überlegungen" ab.

