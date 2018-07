Washington (dpa) - Die Basketballer der Washington Wizards haben ein entscheidendes siebtes Spiel im Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen Profiliga erzwungen.

Das Team aus der US-Hauptstadt besiegte am Freitag die Boston Celtics im sechsten Match der "Best-of-Seven"-Serie mit 92:91 (41:42) und glich zum 3:3 aus. Der Gewinner der Partie am Montag trifft in der Runde der letzten Vier auf die Cleveland Cavaliers.

Wizards-Star John Wall führte mit einem erfolgreichen Dreipunktewurf 3,9 Sekunden vor dem Ende seine Mannschaft zum knappen Sieg. Neben dem 26 Jahre alten US-Amerikaner (26 Punkte) überzeugte vor allem Bradley Beal mit 33 Zählern. "Wir wollten noch ein weiteres Spiel und haben es bekommen", erklärte Wall nach der Begegnung.

Bostons Top-Spieler Isaiah Thomas verpasste mit der Schlusssirene mit einem nicht verwandelten Dreier den möglichen Sieg. Gemeinsam mit Avery Bradley war Thomas mit 27 Punkte bester Schütze bei den Celtics. "Ich freue mich auf Spiel sieben", sagte Thomas.

Spielstatistik Wizards-Celtics