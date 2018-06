Fort Worth (dpa) - 14 Jahre alt - und schon fertig mit der Uni: Ein Junge aus Texas erhält am Wochenende sein College-Diplom. Carson Huey-You ist der jüngste Student, der jemals an der Texas Christian University einen Abschluss gemacht hat. Sein Hauptfach war Physik, als Nebenfächer belegte er Chinesisch und Mathematik. Wie die "Washington Post" berichtet, fing er mit zwei Jahren an zu lesen, mit fünf war er auf dem Stand eines Achtklässlers. Die Familie hat noch mehr Grund zu feiern: Gestern erhielt Carsons jüngerer Bruder Cannan sein Highschool-Zeugnis - mit elf Jahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.