Bari (AFP) Die G7-Finanzminister haben bei ihrem Treffen in Bari Möglichkeiten einer verstärkten Zusammenarbeit beim Kampf gegen Cyber-Kriminalität erörtert. "Wir haben uns auf viele Dinge geeinigt, darunter auf den Kampf gegen Cyber-Kriminalität, der bedauerlicherweise sehr zeitgemäß ist", sagte der italienische Ressortchef Pier Carlo Padoan am Samstag angesichts der jüngsten Verbreitung einer erpresserischen Schadsoftware in fast hundert Ländern.

