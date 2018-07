Zürich (dpa) - Ein Blitzschlag hat in Zürich in der Schweiz einen heftigen Stromausfall ausgelöst. Wie die Nachrichtenagentur SDA berichtete, war das gesamte Stadtgebiet betroffen. Zeitweise konnten die Straßenbahnen nicht fahren. Im Hauptbahnhof gingen zwischenzeitlich die Lichter aus. Das Zürcher Elektrizitätswerk wollte die Störung noch in der Nacht beheben. Nicht betroffen war der Eisenbahnverkehr. Fahrgästen wurde daher empfohlen, nach Möglichkeit auf S-Bahnen ausweichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.