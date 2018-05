Miami (AFP) Der ursprünglich für November 2018 geplante Testflug der US-Raumkapsel Orion in die Tiefen des Weltraums verschiebt sich aus Kostengründen auf frühestens 2019. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Freitag mit. Vorgesehen ist, dass das Nasa-Raumfahrzeug zu einem unbemannten Testflug über die Mondumlaufbahn hinaus aufbricht. Die Überlegung, bereits beim ersten Testflug Astronauten an Bord zu nehmen, wurde wieder fallengelassen.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.