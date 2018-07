London (SID) - Der ehemalige englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp hat am 37. Spieltag der Premier League den dritten Tabellenplatz erobert. Die Reds gewannen bei West Ham United mit 4:0 (1:0). Philippe Coutinho (57./62.), Daniel Sturridge (35.) und Divock Origi (76.) trafen für die Mannschaft von der Anfield Road.

In der Liverpooler Anfangsformation standen unter anderem Nationalspieler Emre Can und Innenverteidiger Joel Matip. Matip hatte in der elften Minute mit einem Latten-Kopfball Pech.

Mit 73 Punkten rangieren die Schützlinge von Klopp hinter Meister FC Chelsea (87 Zähler) und Tottenham Hotspur (77) sowie vor Manchester City (72) auf dem dritten Platz. Der Vorsprung der Liverpooler auf den FC Arsenal auf Platz fünf beträgt vier Zähler. Allerdings haben ManCity und Arsenal noch jeweils ein Nachholspiel in der Hinterhand.