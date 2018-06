Ponte Vedra Beach (dpa) - Deutschlands beste Golfer Martin Kaymer und Alex Cejka sind bei der Players Championship in Ponte Vedra Beach wieder zurückgefallen.

Kaymer spielte am Samstag beim mit 10,5 Millionen Dollar (9,6 Millionen Euro) dotierten Top-Turnier eine 75er-Runde und steht mit 219 Schlägen auf einem geteilten 54. Rang. Cejka belegt vor dem Abschlusstag nach einem schwachen dritten Durchgang mit 79 Schlägen den 79. Platz (225 Schläge).

Bernhard Langer scheiterte bereits am Vortag am Cut. In Führung liegt das US-Duo J.B. Holmes (70) und Kyle Stanley (72) mit insgesamt 207 Schlägen. Dritter ist der Südafrikaner Louis Oosthuizen (208).

