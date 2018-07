Frankfurt/Main (dpa) - Tote-Hosen-Frontmann Campino hat seine Mutter früher an Muttertag mit lärmendem Tischdecken genervt.

"Wir sind dann um sieben Uhr aufgestanden und haben einen Radau in der Küche gemacht, dass meine Mutter entnervt und aggressiv an diesem Sonntagmorgen hereinkam und schrie: 'Shut up'", sagte der 54-Jährige dem Radiosender hr3. "Der Tag war im Arsch, weil wir es einfach nicht hingekriegt haben den Tisch leise zu decken."