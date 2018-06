Köln (SID) - In Hannover kommt es zum Aufstiegsgipfel in der 2. Fußball-Bundesliga. Sollten die 96er als Tabellendritter gegen Spitzenreiter VfB Stuttgart gewinnen, würden sie mit den Schwaben nach Punkten gleichziehen. Gewinnen die Gäste, wäre die direkte Rückkehr des VfB in die Bundesliga unter Dach und Fach. Die zweitplatzierte Eintracht aus Braunschweig kann mit einem Sieg bei Arminia Bielefeld einen großen Schritt Richtung Oberhaus machen. Alle neun Begegnungen beginnen zeitgleich um 15.30 Uhr.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel will seine Führung in der WM-Wertung beim fünften Saisonrennen behaupten. Der Heppenheimer geht in Barcelona im Ferrari allerdings nur von Startplatz zwei aus ins Duell mit Pole-Setter Lewis Hamilton, der sich im Mercedes im Qualifying knapp durchsetzte. In der zweiten Reihe stehen Sotschi-Sieger Valtteri Bottas im Mercedes und Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen. Start ist um 14.00 Uhr.

Die EWE Baskets Oldenburg können als erste Mannschaft ins Play-off-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft einziehen. Der Meister von 2009 tritt um 15.00 Uhr bei medi Bayreuth an, liegt in der Serie best of five vor dem dritten Duell mit 2:0 vorn. Erstmals in Führung gehen kann in der Serie Brose Bamberg. Der Titelverteidiger empfängt zur gleichen Zeit die Telekom Baskets Bonn und hätte bei einem Sieg zwei Matchbälle.