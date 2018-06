Würzburg (AFP) In einem Werk des Automobilzulieferers Schaeffler im unterfränkischen Eltmann hat es am Montag eine Explosion gegeben. Durch die Detonation seien mehrere Menschen schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg. Genaueres zum Ausmaß des Unglücks lasse sich noch nicht sagen.

