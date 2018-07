Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Besuchsverbot der Türkei für Bundestagsabgeordnete bei deutschen Soldaten in Incirlik als "misslich" kritisiert. "Und wir haben das auch auf den verschiedenen Kanälen klar gemacht", sagte Merkel am Montag in Berlin. Sie fügte hinzu: "Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee, und damit ist es absolut notwendig, dass Besuchsmöglichkeiten für unsere Abgeordneten bestehen."

