Düsseldorf (AFP) Nach ihrer Schlappe bei der Landtagswahl steht die nordrhein-westfälische SPD nicht für eine Koalition mit der CDU bereit. Dies beschloss der Landesvorstand nach Angaben eines Parteisprechers am Montagabend in Düsseldorf. Die CDU hatte die bislang regierende SPD bei der Wahl am Sonntag deutlich überrundet.

