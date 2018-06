Berlin (AFP) Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat CDU-Generalsekretär Peter Tauber die politische Nähe zwischen Wahlsieger Armin Laschet und Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) hervorgehoben. "Armin Laschet hat nie einen Zweifel aufkommen lassen, dass er Angela Merkel auch in schwieriger Zeit in ihrer Politik unterstützt", sagte Tauber am Montag dem Sender Phoenix.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.