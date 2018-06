Paris (SID) - Die deutsche Olympiasiegerin Dzsenifer Marozsan und der Uruguayer Edinson Cavani sind in Frankreich zu den Fußballern des Jahres gewählt worden. DFB-Kapitänin Marozsan war zur laufenden Saison vom 1. FFC Frankfurt zu Olympique Lyon gewechselt und steht mit ihrer Mannschaft schon vor dem Saisonende als französischer Meister fest. Zudem hat Lyon als Titelverteidiger erneut das Finale der Champions League erreicht.

Cavani, Teamkollege von Weltmeister Julian Draxler und Torhüter Kevin Trapp beim FC Paris St. Germain erzielte in der noch laufenden Saison bereits 35 Treffer in der Ligue 1. Damit führt der 30-Jährige die Torjägerliste unangefochten vor Alexandre Lacazette von Olympique Lyon (26) an.

Zum Nachwuchsspieler des Jahres wurde wie erwartet Kylian Mbappe von Borussia Dortmunds Champions-League-Bezwinger AS Monaco gekürt. Der 18-Jährige traf in der Liga bislang 14-mal für den designierten neuen französischen Meister. Trainer des Jahres wurde Mbappes Coach Leonardo Jardim.