Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 wird in der Vorbereitung auf die neue Saison erneut nach China reisen. Wie der Klub am Montag mitteilte, ist die Reise nach Shanghai für den 16. bis zum 22. Juli geplant. "China ist einer unser wichtigsten Zielmärkte im Rahmen unserer langfristig angelegten Internationalisierungsstrategie", sagte Schalkes Marketing-Vorstand Alexander Jobst: "Daher bietet uns der zweite Besuch in Folge die perfekte Möglichkeit, um Schalke 04 international noch bekannter zu machen."

Schalke wird vor Ort zwei Testspiele gegen "europäische Topvereine" bestreiten. Die Gegner und Spielorte für die Partien am 19. und 21. Juli sollen in Kürze bekannt gegeben werden.