Tokio (AFP) Nach dem Verschwinden eines Militärflugzeugs in Japan hat das Verteidigungsministerium Flugzeuge und Hubschrauber für die Suche nach der Maschine entsandt. Es seien zwei Flugzeuge und vier Hubschrauber im Einsatz, um nach der vermissten Maschine zu suchen, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag. Bislang gebe es keinerlei Hinweise auf den Verbleib des Militärflugzeugs. Das Wetter sei schlecht, insbesondere in den Bergen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.