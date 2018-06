München (dpa) - Der ehemalige "Tatort"-Kommissar Maximilian Brückner (38) hat Nachwuchs bekommen. "Ja, ich bin vor kurzem Papa geworden", sagte er der Zeitschrift "Freundin".

Er versuche, noch herauszufinden, was für ein Typ Vater er sei. "Ein wahnsinnig glücklicher auf jeden Fall." Brückner spielte im Saarbrücker "Tatort" zwischen 2006 und 2012 den Kommissar Franz Kappl. Von diesem Dienstag an ist er in der fünfteiligen Serie "Hindafing" im Bayerischen Rundfunk zu sehen.

Der 38-Jährige hat sieben jüngere Brüder und Schwestern. Im Chiemgau betreibt er mit seinen Eltern und Geschwistern einen landwirtschaftlichen Hof. "Meine Geschwister sind alle erwachsen, aber als Ältester gucke ich noch immer, ob alle da sind, passe auf", sagte er der Zeitschrift. "Meine Familie ist wie ein Netz mit doppeltem Boden."