Singapur (AFP) An der Homosexuellen-Parade in Singapur dürfen in diesem Jahr keine Ausländer teilnehmen. Das teilten die Organisatoren der sogenannten Pink-Dot-Parade am Sonntag mit und verwiesen auf ein neues Gesetz, welches nur Staatsbürger und dauerhafte Einwohner des Stadtstaates zu derartigen Veranstaltungen zulässt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.