Den Haag (AFP) Die auf Dekoartikel und Haushaltswaren spezialisierte Kette Xenos mit rund 75 Filialen in Deutschland steht zum Verkauf. Die niederländische Blokker Holding als bisherige Eigentümerin kündigte am Dienstag an, ihre Spielwarenketten Maxi Toys, Intertoys und die Dekoketten Xenos, Big Bazar und Leen Bakker zu verkaufen. Die 13.500 Angestellten der betroffenen Ketten in den Niederlanden und im Ausland sollen demnach mit den neuen Eigentümern "eine neue Arbeit" finden.

