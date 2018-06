Köln (SID) - Der langjährige Formel-1-Pilot Heinz-Harald Frentzen wird am Donnerstag 50 Jahre alt. Der Mönchengladbacher wurde im Jahr 1997 für Williams Vizeweltmeister hinter seinem Teamkollegen Jacques Villeneuve aus Kanada.

Frentzen absolvierte für Sauber, Williams, Jordan und Arrows zwischen 1994 und 2003 insgesamt 157 Rennen in der Königsklasse, dabei gelangen ihm drei Siege und 18 Podestplätze. Zur Saison 1997 bekam er ein großes Angebot vom Weltmeisterteam Williams, dort ersetzte Frentzen den Titelverteidiger Damon Hill.

Am Jahresende belegte er hinter Villeneuve und Ferrari-Star Michael Schumacher nach Punkten den dritten Gesamtrang, die Resultate Schumachers wurden nach dessen Kollision mit Villeneuve beim letzten Saisonrennen jedoch gestrichen - und Frentzen war Vizeweltmeister. 1999 belegte der Deutsche zudem für Jordan den starken dritten Gesamtrang.

Nach seiner Karriere in der Formel 1 war Frentzen von 2004 bis 2006 für Opel und Audi in der DTM unterwegs. Es folgten Auftritte auf der Langstrecke sowie in der Speedcar-Serie und im ADAC GT Masters. Mittlerweile hat Frentzen sich aus dem Motorsport zurückgezogen.

Ein besonderes Thema ist für ihn die Elektromobilität. Für Aufsehen sorgte er in diesem Zusammenhang schon im Jahr 2008, als er für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring einen Seriensportwagen auf eigene Kosten zum Hybridrennwagen umbaute und damit erstmals überhaupt eine Nordschleifen-Runde ausschließlich mit Elektrizität drehte.