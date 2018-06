Köln (SID) - Viertelfinale oder Vorrundenaus: Für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht am Abend (20.15 Uhr) das entscheidende Vorrundenspiel bei der Heim-WM in Köln an. Gegen Lettland muss zwingend ein Sieg her, sonst bleibt der Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm für den Rest des Turniers nur die Zuschauerrolle. Die deutschen Hoffnungen ruhen dabei allen voran auf Shootingstar Leon Draisaitl.

Die U17-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wollen bei der EM in Kroatien ins Finale. Um 20.30 Uhr geht es für das Team von Trainer Christian Wück im Halbfinale gegen Spanien. Zuvor treffen die Türkei und England aufeinander.

Im Play-off-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga könnten die Entscheidungen fallen. Die beste Mannschaft der regulären Saison, ratiopharm Ulm, kann die best-of-five-Serie gegen die MHP Riesen Ludwigsburg im vierten Spiel ebenso entscheiden wie die EWE Baskets Oldenburg (gegen medi Bayreuth/19.00 Uhr), Meister Brose Bamberg (bei Telekom Baskets Bonn) und Bayern München (bei Alba Berlin/alle 20.30 Uhr).