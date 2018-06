Paris (SID) - Frankreichs neuer Staatspräsident Emmanuel Macron wird bei der Wahl des Austragungsortes der Olympischen Sommerspiele 2024 am 13. September in Lima vor Ort sein und die Kandidatur der französischen Hauptstadt Paris persönlich unterstützen. Das teilte der 39-Jährige bei einem Empfang der IOC-Evaluierungskommission am Dienstagmorgen mit. Einziger Gegner der Pariser Bewerbung ist Los Angeles.