Verden (AFP) Mit dem Auto hat ein dreijähriger Junge in Niedersachsen seine große Schwester von der Schule abholen wollen. Er schnappte sich deshalb am Dienstagnachmittag den Autoschlüssel, setzte sich hinter das Steuer und rollte los, wie die Polizei in Verden am Mittwoch mitteilte. Die Fahrt endete kurz darauf am Zaun eines Nachbarhauses. Der kleine Autofahrer blieb dabei unverletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.