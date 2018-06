Berlin (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) will am Wochenende in Jordanien Sondierungsgespräche über einen Alternativstandort für die bislang im türkischen Incirlik stationierten deutschen Soldaten führen. Am Dienstag sei bereits ein Erkundungsteam der Bundeswehr nach Jordanien geschickt worden, teilte von der Leyen am Mittwoch nach einer Sitzung des Verteidigungsausschusses des Bundestags in Berlin mit. Auch Zypern sei eine mögliche Alternative.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.